Число случаев СОVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона
При этом погибших от вируса стало на пять тысяч больше, с начала пандемии их насчитывается уже 307 395 человек.
Наиболее тревожна ситуация в Северной и Южной Америке. Регион лидирует как по количеству зараженных, которых на данный момент без малого два миллиона, так и по летальных исходам (118 799). Согласно данным Университета Хопкинса, только в США 1 409 452 человека инфицированы 2019-nCoV.
В Европе 1 870 545 заболевших и 165 951 скончавшийся. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 22 100, а умерших — на 1228.
На третьем месте числу заразившихся в мире Восточно-Средиземноморский регион. Там диагностировано 326 568 инфицированных, зарегистрирована 9841 смерть. За сутки число больных COVID-19 выросло на 10 900, умерли 140 человек.
После США, которые из всех стран занимают первое место по выявленным случаям коронавируса, второе место досталось России (281 752). В стране специалисты зафиксировали остановки прироста зараженных. После следуют Великобритания (240 165), Испания (230 698), Италия (224 760), Бразилия (218 223), Германия (174 355), Турция (148 067), Франция (140 008) и Иран (118 392).
При этом в Китае вспышка нового коронавируса практически сошла на нет. В стране 86 зараженных, за день было выявлено всего пять новых больных.