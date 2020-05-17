Число случаев СОVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона

Во всем мире число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа возросло более чем на сто тысяч за минувшие сутки. Теперь общее количество зафиксированных случаев превысило 4,5 миллиона. Об этом говорят данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая опирается только на официальную информацию от властей государств.

При этом погибших от вируса стало на пять тысяч больше, с начала пандемии их насчитывается уже 307 395 человек.

Наиболее тревожна ситуация в Северной и Южной Америке. Регион лидирует как по количеству зараженных, которых на данный момент без малого два миллиона, так и по летальных исходам (118 799). Согласно данным Университета Хопкинса, только в США 1 409 452 человека инфицированы 2019-nCoV.

В Европе 1 870 545 заболевших и 165 951 скончавшийся. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 22 100, а умерших — на 1228.

На третьем месте числу заразившихся в мире Восточно-Средиземноморский регион. Там диагностировано 326 568 инфицированных, зарегистрирована 9841 смерть. За сутки число больных COVID-19 выросло на 10 900, умерли 140 человек.

После США, которые из всех стран занимают первое место по выявленным случаям коронавируса, второе место досталось России (281 752). В стране специалисты зафиксировали остановки прироста зараженных. После следуют Великобритания (240 165), Испания (230 698), Италия (224 760), Бразилия (218 223), Германия (174 355), Турция (148 067), Франция (140 008) и Иран (118 392).

При этом в Китае вспышка нового коронавируса практически сошла на нет. В стране 86 зараженных, за день было выявлено всего пять новых больных.