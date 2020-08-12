Число случаев коронавируса в России превысило 900 тысяч

Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в России. За сутки COVID-19 подтвердился у 5102 человек. Большинство случаев (689) — в Москве.

Всего в стране зарегистрировано 902 701 инфицированный. За все время выздоровели 710 298, умерли 15 260 человек. За сутки врачи выписали 7123 человека, зафиксировано 129 летальных случаев.

Второй по заражениям за сутки после Москвы стала Свердловская область (+167). За ней следует Санкт-Петербург (+161) и Подмосковье (+152).

За все время эпидемии больше всего случаев зафиксировали в российской столице — 249 611 заболевших. На втором месте по числу инфицированных Московская область (65 324). Тройку замыкает Санкт-Петербург (33 365). Четвертой стала Нижегородская область (25 252). Свердловская область остается на пятом месте с 22 781 зараженными.

Накануне президент Владимир Путин объявил о том, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат создан в институте имени Гамалеи за несколько месяцев. Вакцина уже прошла необходимые испытания. Путин рассказал, что одна из его дочерей сделала себе прививку.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который курировал выпуск вакцины, сообщил о возможной дате начала вакцинации в России. Это, предположительно, произойдет уже в октябре 2020 года. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей. Препарат должен сформировать иммунитет на два года.