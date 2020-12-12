Число случаев коронавируса в мире превысило 70 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за отметку в 70 миллионов. Следует из статистики университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

По последним данным, по состоянию на 02:00 12 декабря COVID-19 в мире заболели 70 058 867 человек. Скончались больше 1,5 миллиона пациентов. Побороть инфекцию смогли 45,1 миллиона граждан.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Количество смертей зараженных коронавирусом за последние полтора месяца по всему миру выросло на 60%. С таким заявлением выступила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. По ее словам, число смертей в Европе увеличилось почти на 100%, в Северной и Южной Америках — на 54%, а в Азии — на 50%. Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесу призвал граждан всего мира тщательно продумать свои планы на январские праздники.

Росстат заявил, что количество смертей зараженных коронавирусом по данным на октябрь составило 22 571. Это в два раза больше, чем в сентябре, когда количество смертей составило 10 179.