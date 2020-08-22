Число установленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 23 миллиона. Данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который суммирует официальные данные федеральных и местных властей и СМИ.

Точное число зараженных COVID-19 на сегодняшний день достигло 23 009 629 человек по всему миру. Опасный вирус унес жизни уже 800 566 человек. Выздоровели за все время пандемии 14 766 365 пациентов.

На первом месте по количеству зараженных по-прежнему остаются США — 5,6 миллиона. Затем идут Бразилия — 3,5 миллиона и Индия 2,9 миллиона случаев.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что победить коронавирус человечество сможет примерно за два года.

В свою очередь, глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли рассказал, что число голодающих на земле из-за пандемии коронавируса стремительно растет и может достигнуть отметки в 270 миллионов человек до конца года.