Мир 12 сентября 2023, 16:01 Число скончавшихся от «болезни легионеров» в Польше увеличилось до 24 Минздрав Польши: уже 24 человека умерли в стране от легионеллеза Википедия

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Количество жертв «болезни легионеров» (легионеллеза) возросло в Польше. По данным Минздрава страны, от заболевания скончались уже 24 человека, уточнил ТАСС.

Вспышка изначально произошла в городе Жешув — столице Подкарпатского воеводства. Первый случай там зафиксировали 18 августа. Также легионеллезом заболели люди в Люблине, Варшаве и Лодзи.

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В частности, в варшавском детсаду обнаружили бактерию Legionella. Сейчас в инфекционных отделениях больниц остаются около 170 пациентов с «болезнью легионеров».

Устаревшая система водоснабжения стала причиной распространения заболевания в Жешуве. Однако после того, как в ней провели дезинфекцию, выявлять случаи легионеллеза не перестали.

«Болезнь легионеров», или легионеллез, — острое инфекционное заболевание, которое вызывается различными микроорганизмами из рода Legionella.

Характерными признаками того, что человек заболел, являются интоксикация, выраженная лихорадка, поражение центральной нервной системы, легких, органов пищеварения.

Заболевание получило название из-за вспышки, которая произошла в американском городе Филадельфия в 1976 году. Тогда там заболели участники съезда Американского легиона.