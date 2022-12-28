Мир 28 декабря 2022, 07:36 Число репатриированных в Израиль евреев поставило 23-летний рекорд Репатриация евреев в Израиль в 2022 году оказалась рекордной за 23 года Unsplash

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В 2022 году в Израиль репатриировались 70 тысяч евреев из 95 стран. Это рекордное количество за 23 года, сообщил портал YidInfo.

По данным еврейского агентства, больше всех евреев эмигрировали из России. С начала года израильское гражданство получили 37 364 россиян. Из Украины приехали 14 680, из Северной Америки — 3,5 тысячи, из Франции — 2049, из Белоруссии — 1993, из Эфиопии — 1498 человек.

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Среди репатриантов около 27% — в возрасте 18–35 лет, 24% — люди младше 18 лет. Примерно пятая часть — мигранты в возрасте от 36 до 50 лет. Людей старше 50 лет суммарно чуть больше четверти.

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По сравнению с прошлым годом число мигрантов выросло более чем в два раза. Из России в 2021 году в Израиль переехали 28,6 тысяч человек.

Ранее стало известно о задержании сотрудников миграционной службы Израиля за незаконную выдачу паспортов россиянам. Выяснилось, что работники ведомства за взятки выдавали «клиентам» нужные документы, которые те использовали для безвизовых путешествий по миру.