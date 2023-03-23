Мир 23 марта 2023, 23:59 Число разводов на Украине выросло в полтора раза — СМИ «Страна.ua»: на Украине в начала СВО количество разводов выросло в полтора раза freepik

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Количество бракоразводных процессов на Украине с начала российской спецоперации выросло в полтора раза. Такие данные привело местное издание «Страна.ua» со ссылкой на юристов.

По словам собеседников журналистов, в стране поломана сама конструкция бракоразводных процессов из-за того, что боевые действия разбросали супругов по разным городам и странам.

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«Статистика не отражает реальное положение дел, так как бракоразводные процессы повально затягиваются», — сообщили юристы.

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Сроки рассмотрения заявления затягиваются, когда у пары есть дети, или супруга вывезла их с Украины. Сам процесс расторжения брака после начала СВО стала занимать в два-три раза больше времени. До начала украинского кризиса развод по обоюдному согласию можно было оформить за два-три месяца, сейчас этот срок увеличился до полугода и более.

Однако, по данным министерства юстиции Украины, за 2022 год брак расторгли на 12 тысяч семей меньше, чем в предыдущий.