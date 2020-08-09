Число раненых в ходе протестов в Бейруте достигло 490 человек

Число пострадавших в ходе беспорядков в ливанской столице увеличилось до 490 человек. Большинство протестующих получили травмы при столкновении с правительственными силами.

Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар» со ссылкой на оперативный штаб в службе экстренной медицинской помощи и спасения исламского общества. Также подтвердилась информация о смерти в ходе противостояния демонстрантам одного сотрудника сил безопасности Ливана.

Ранее местные СМИ также сообщили, что армия Ливана освободила здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики в Бейруте, в которые ранее прорвались демонстранты.

8 августа протестующие в Ливане захватили несколько правительственных зданий. Беспорядки начались 6 августа из-за недовольства отсутствием воды и электричества, а также общим уровнем жизни, сильно ухудшившемся после разрушительного взрыва в порту 4 августа. Демонстранты требовали отставки правительства.