Число раненых при обстреле здания администрации Донецка возросло до пяти | 360°

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Число раненых при обстреле здания администрации Донецка возросло до пяти

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о пяти раненных при обстреле ВСУ Донецка

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Количество раненных при обстреле украинскими войсками здания администрации Донецка выросло до пяти человек. Об этом говорится в сообщении Штаба территориальной обороны Республики

В ведомстве пояснили, что на Университетской улице ранение получил мужчина 1949 года рождения.

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Также в городскую больницу доставили женщину с ранением, еще одной пострадавшей стала пассажирка маршрутного такси.

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В ходе обстрела Донецка украинскими боевиками один из выпущенных снарядов попал в здание городской администрации. Мэр Алексей Кулемзин уточнил, что в результате сгорели три припаркованных автомобиля, а в самой администрации выбило все окна.

Представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации огня подчеркнул, что ВСУ обстреливали город всю ночь. Снаряды калибром 155 миллиметров взорвались в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах.

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