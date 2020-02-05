Число раненных при крушении в Стамбуле выросло до 139 человек. Видео

Из 177 человек, летевших из Измира в Стамбул на самолете, потерпевшем крушение в аэропорту Сабихи Гекчен, получили ранения 139 человек. Все они направлены в больницы. Два пилота находятся в тяжелом состоянии.

Об этом телеканалу NTV сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя. Он уточнил, что посадку самолет совершал в плохих погодных условиях.

«Мы рады, что удалось избежать худших последствий. Например, мог возникнуть пожар. Но, к счастью, этого не произошло. Аэропорт пока не работает», — сказал губернатор.

Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило ТАСС, что россиян на борту самолета не было.

«По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров самолета не было», — говорится в заявлении дипмиссии.

Самолет совершил жесткую посадку в Стамбуле. Он вылетел за пределы посадочной полосы, упал с высоты 30-40 метров и развалился на три части. Начавшийся пожар был оперативно потушен.