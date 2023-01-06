06 января 2023, 16:52
Число прошедших подготовку на Западе украинских военных назвали в США
Пентагон: западные страны подготовили около 12 тысяч военных Украины после начала СВО
После начала специальной операции западные страны провели подготовку примерно 12 тысяч украинских военных. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, генерал ВВС Патрик Райдер, написал ТАСС.
«Если брать в целом, то через подготовку западных стран прошли около 12 тысяч украинских военнослужащих», — сообщил он.
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По словам Райдера, в основном занятия были связаны с подготовкой украинцев к использованию конкретных типов поставляемых ВСУ вооружений.
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«Конкретно на этом направлении с апреля мы подготовили примерно 3,1 тысячи украинцев», — добавил представитель американского военного ведомства.
Кроме того, в ближайшие две недели в Германии стартует подготовка украинских военных на уровне батальона.
«Каждый месяц мы будем готовить около 500 военных ВСУ в составе одного батальона», — заключил Райдер.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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