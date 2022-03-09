Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило 200 тысяч человек

Больше 204 тысяч человек эвакуировались в Россию из Донбасса и с территории Украины. Об этом сообщил ТАСС.

«По состоянию на утро 9 марта границу Российской Федерации [пересекли] свыше 204 тысяч человек, более 178 тысяч из них прибыли в Россию из ДНР и ЛНР», — сказал собеседник агентства.

Около 26 тысяч человек приехали в Россию с Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым.

В городах России продолжают активно собирать гуманитарную помощь для эвакуированных из ЛНР и ДНР. Присоединиться к сбору могут все желающие.

Ситуация на востоке Украины обострилась в середине февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков. В связи с этим 18 февраля началась эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Донбасса в Россию.