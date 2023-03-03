Мир 03 марта 2023, 16:05 Число преступлений против россиян в Великобритании выросло вдвое Sky News: россиян стали чаще преследовать в Великобритании на почве национальной ненависти РИА «Новости»

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Переехавшие в Великобританию россияне в два раза чаще стали подвергаться нападениям, угрозам и жестокому обращению на почве национальной ненависти. Об этом говорится в расследовании британского телеканала Sky News.

Журналисты направили запросы в отделы полиции всех областей и страны и выявили закономерность, что рост преступлений против россиян вырос вдвое.

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В качестве примера они привели угрозы, которые рабочий получил на строительной площадке в Дербишире. В Хартфордшире полиция рассказала о задержании мужчины, который с криками о ненависти к русским напал на прохожего.

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Юридическая фирма, где работали россияне, получила письмо с угрозами. Кроме того известны случаи, когда неизвестные обивали краской машины, звонили по телефону с оскорблениями, а также разрисовывали двери и заборы частных домов.

Всего данные журналистам предоставили 14 региональных отделений полиции. Остальные ответили отказом или заявили, что не фиксировали преступлений против россиян.

Но, кроме взрослых людей, также пострадали и дети. Менеджер по борьбе с преступлениями на почве ненависти из благотворительной организации Victim Support Бекка Розенталь заявила, что чаще всего жертвами буллинга становятся младшие школьники, которые приехали из России.

Профессор уголовного права и криминологии Университета Сассекса Марк Уолтерс отметил, что полиция часто занижает данные о преступлениях на почве ненависти. Он отметил, что рост в два раза — это только верхушка айсберга, а настоящие показатели могут оказаться намного больше.