03 марта 2023, 16:05
Число преступлений против россиян в Великобритании выросло вдвое
Sky News: россиян стали чаще преследовать в Великобритании на почве национальной ненависти
Переехавшие в Великобританию россияне в два раза чаще стали подвергаться нападениям, угрозам и жестокому обращению на почве национальной ненависти. Об этом говорится в расследовании британского телеканала Sky News.
Журналисты направили запросы в отделы полиции всех областей и страны и выявили закономерность, что рост преступлений против россиян вырос вдвое.
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В качестве примера они привели угрозы, которые рабочий получил на строительной площадке в Дербишире. В Хартфордшире полиция рассказала о задержании мужчины, который с криками о ненависти к русским напал на прохожего.
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Юридическая фирма, где работали россияне, получила письмо с угрозами. Кроме того известны случаи, когда неизвестные обивали краской машины, звонили по телефону с оскорблениями, а также разрисовывали двери и заборы частных домов.
Всего данные журналистам предоставили 14 региональных отделений полиции. Остальные ответили отказом или заявили, что не фиксировали преступлений против россиян.
Но, кроме взрослых людей, также пострадали и дети. Менеджер по борьбе с преступлениями на почве ненависти из благотворительной организации Victim Support Бекка Розенталь заявила, что чаще всего жертвами буллинга становятся младшие школьники, которые приехали из России.
Профессор уголовного права и криминологии Университета Сассекса Марк Уолтерс отметил, что полиция часто занижает данные о преступлениях на почве ненависти. Он отметил, что рост в два раза — это только верхушка айсберга, а настоящие показатели могут оказаться намного больше.
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