Число преступлений на почве ненависти в США побило рекорд 2001 года

ФБР обновило свой список преступлений, совершенных на почве ненависти в 2020 году. В доклад были добавлены данные штата Огайо. В списке отмечается резкое увеличение общего их количества до 8305. Это максимальный показатель с 2001 года и третий по величине за последние 30 лет, с начала наблюдений.

Как стало известно The Washington Post, количество подобных преступлений по стране по сравнению с 2019 годом выросло на 14%. В значительно степени рост обусловлен увеличением числа нападений на людей африканского или азиатского происхождения.

Если цифры в докладе подтвердятся, то общее количество преступлений на почве ненависти в 2020 году будет самым большим с 2001 года. Тогда бюро сообщало о 9730 нападениях по всей стране. В 2000-м году их число выросло с 28 до 481. В 2001 году, после атаки террористов 11 сентября, когда ненависть к мусульманам и исламу достигла пика, их было совершено в 17 раз больше.

Второй по величине пик преступлений на почве ненависти был зафиксирован ФБР в 1996 году.

Президент США Джо Байден объявил главным врагом страны не террористические организации, а движения превосходства белой расы. Он подчеркнул, что стоит дать ненависти немного кислорода, и она выйдет из укрытия, будто и не пропадала никогда.