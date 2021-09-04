Число пострадавших во время теракта в Окленде увеличилось до 7

Во время теракта в Окленде в Новой Зеландии пострадали семь человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее местные СМИ сообщили о шести раненых.

«Вчера пострадали семь человек. Пятеро из них находятся в больнице, трое — в тяжелом состоянии», — заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в эфире YouTube-канала издания New Zealand Herald.

Накануне вооруженный ножом преступник ворвался в оклендский супермаркет и напал на людей. Ардерн сразу назвала произошедшее терактом. Полицейские застрелили злоумышленника. По словам премьера, этот человек был ранее известен властям, однако он не нарушал закон. Ардерн подчеркнула, что мужчина был сторонником «Исламского государства»*.

Комиссар Эндрю Костер во время трансляции сообщил, что во время теракта никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Ранения получили обычные посетители супермаркета.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.