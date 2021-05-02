Число пострадавших в конфликте с Таджикистаном жителей Киргизии выросло до 178

Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 178. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

«Общее количество пострадавших на утро 2 мая составляет 178 человек, 34 человека погибли», — сообщил представитель Минздрава, его цитирует РИА «Новости».

В ведомстве также сообщили, что более 30 тысяч граждан Киргизии были эвакуированы из зоны вооруженного конфликта. Среди них почти 20 тысяч — дети и подростки.

Отношения Киргизии и Таджикистана обострились после конфликта на границе 29 апреля. Причиной стала спорная приграничная территория около водораспределительного пункта «Головной». Граждане Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах, представители киргизской стороны в ответ на это начали их спиливать.

Потери с обеих сторон составляют порядка 40 человек. Представители Киргизии и Таджикистана договорились о перемирии 29 апреля, но практически сразу его нарушили. Очередные договоренности были достигнуты 1 мая после разговора президентов.