Число пострадавших в беспорядках в Атырауской области Казахстана превысило 60 человек

В ходе беспорядков в Атырауской области пострадали свыше 60 человек, включая 42 военнослужащих. Они обратились за помощью в больницу.

Об этом сообщил главный врач областной больницы Ербол Имангалиев. Его слова процитировал правительственный информационный Telegram-канал, в котором размещается официальная информация ведомств о происходящем в Казахстане.

«По последним данным, в Атыраускую областную больницу с различными ранениями и травмами обратились 62 человека. Из них госпитализированы семеро. Из общего числа пострадавших 42 человека — это военнослужащие», — сообщил Имангалиев.

По последним данным, состояние у пятерых госпитализированных стабильное, состояние двоих сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как средней тяжести.

Глава (аким) Атырауской области Махамбет Досмухамбетов уже посетил медучреждение. Он навестил пострадавших при беспорядках полицейских.

Митинги в Казахстане начались 2 января. На западе страны жители вышли на мирные акции после повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней эти акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией. МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, среди участников беспорядков были лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов. Также в министерстве отметили, что миротворческие силы ОДКБ покинут Казахстан после стабилизации ситуации при первом обращении республики.