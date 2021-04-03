Число пострадавших в беспорядках полицейских в Белфасте увеличилось до 15

Улицы Белфаста превратились в поле боя между противниками независимости Северной Ирландии и полицейскими. Суперинтендант полиции Белфаста Саймон Уоллс заявил, что травмы различной степени тяжести получили 15 сотрудников. Его слова привела пресс-служба ведомства.

По его словам, сам протест был небольшой, но бунтовщики оказались сильно агрессивными.

«Бунтовщики бросали в полиции каменную кладку, арматуру, фейерверки и крышки канализационных люков. Пострадавшие получили ожоги, серьезные травмы головы и ног. На работу не смогли выйти четыре офицера, которые остаются в больнице», — рассказал он.

По его словам, большинство участников беспорядков — это подростки. Из восьми задержанных двоим 13 и 15 лет.

«Участвуя в беспорядках они не только рискуют своей безопасностью», но и будущим.

Агентство Reuters сообщило, что изначально на площади Шефтсбери собралось около 100 человек. Там должна была пройти акция противников независимости Северной Ирландии. Но через некоторое время начались нападения на полицию. По данным журналистов, протестующие использовали «Коктейли Молотова».

После того, как начались задержания бунтовщики разбежались по городу и начали громить витрины.

Как сообщила телерадиокомпания «Би-би-си», лоялисты устроили акцию протеста после похорон бывшего главы разведки Ирландской национальной армии Бобби Стори. На траурную церемонию вышли более двух тысяч человек, несмотря на действующий в Великобритании карантин. Полиция Северной Ирландии заявила, что не будет привлекать нарушителей к ответственности. Это вызвало протест среди сторонников Лондона. Политики-лоялисты призвали главного констебля Саймона Бирна уйти в отставку. Политический конфликт перерос в беспорядки на улицах.

По оценкам политиков, основное противостояние еще впереди. 10 апреля очередная годовщина «Соглашения страстной пятницы». Это документ 1998 года, который урегулировал конфликт в Северной Ирландии, предоставив номинальную независимость от Лондона.