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    14 февраля 2021, 04:10

    Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 103 человек

    Анастасия Кукова

    С 50 до 103 человек увеличилось количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в Японии. Получили ранения жители шести префектур, из них 52 человека живут в Фукусиме.

    Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 103 человек

    Как сообщило агентство Kyodo, в основном речь идет об ушибах от падений.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 55 километров в Тихом океане.

    Максимальная сила составил 6+ по семибалльной японской шкале. В Токио ощущались толчки на четыре балла.

    На атомных станциях в префектуре Фукусима нештатных ситуаций не было.