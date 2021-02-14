Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 103 человек
С 50 до 103 человек увеличилось количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в Японии. Получили ранения жители шести префектур, из них 52 человека живут в Фукусиме.
Как сообщило агентство Kyodo, в основном речь идет об ушибах от падений.
Очаг землетрясения залегал на глубине 55 километров в Тихом океане.
Максимальная сила составил 6+ по семибалльной японской шкале. В Токио ощущались толчки на четыре балла.
На атомных станциях в префектуре Фукусима нештатных ситуаций не было.