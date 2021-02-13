Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло вдвое

Количество пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 20 человек. Об этом сообщило японское новостное агентство Kyodo.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в субботу на северо-востоке Японии. По данным Национальной метеорологической службы, максимальная сила толчков зафиксирована в префектурах Мияги и Фукусима. Очаг залегал на глубине 60 километров. Эпицентр находился в Тихом океане.

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като сообщил, что в результате землетрясения обесточены оказались около 950 тысяч домов. Нарушена работа двух ядерных объектов на АЭС «Фукусима-2» и «Токай». Число пострадавших между тем выросло вдвое — ранее сообщалось о 10 раненых.

В Сети появились видео с кадрами, на которых показаны последствия стихии. Это произошло за несколько недель до 10-й годовщины землетрясения, которое вызвало цунами и привело к катастрофе на атомной электростанции «Фукусима-1». Ранее в трех энергоблоках аварийной АЭС выявили зоны смертельно опасной для человека радиоактивности.