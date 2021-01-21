Число пострадавших при взрыве в Мадриде увеличилось до 11

Число пострадавших при взрыве на улице Толедо в центре Мадрида выросло. По последним данным ранения получили 11 человек.

«Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь (медиками скорой — прим. ред.) SAMUR. Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти [человек] легкие. Трое доставлены в больницы», — говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Мадрида. Его слова приводит РИА «Новости».

В целях безопасности эвакуированы несколько зданий, которые находятся в районе взрыва. Сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками, занимаются поиском людей, которые возможно находятся под завалами. Специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX войдут в поврежденное здание, когда это будет безопасно.

В районе 17:00 по московскому времени на улице Толедо в испанской столице прогремел мощнейший взрыв, который практически уничтожил одно из зданий. Вероятной причиной ЧП могла стать утечка газа. Рядом с эпицентром взрыва находится дом престарелых, из которого сейчас эвакуируют постояльцев.

Ранее телеканал LaSexta со ссылкой на источник сообщал, что во время происшествия пострадали шесть человек, один которых находился в тяжелом состоянии. В российском посольстве в Испании рассказали «360», что пока не располагают информацией о гражданах России, которые могли пострадать во время взрыва в Мадриде.