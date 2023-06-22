Мир 22 июня 2023, 02:16 Число пострадавших при взрыве в доме в Париже выросло до 37 МВД Франции: число пострадавших при взрыве в Париже достигло 37 Pixabay

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По последним данным, число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Париже составляет 37. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, его процитировало BFMTV.

«33 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в критическом, и оно ухудшилось», — уточнил он.

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По словам Дарманена, сейчас спасатели продолжают искать под завалами двух человек.

Мэр пятого округа Флоренс Берту ранее сообщал о 29 пострадавших, писал RT. Парижан, проживающих рядом с местом взрыва, попросили покинуть свои жилища. После взрыва здание обрушилось и произошел пожар, который перекинулся на расположенные рядом строения.

Сильный взрыв прогремел 21 июня в доме на улице Сен-Жак, где расположена школа дизайна «Американская академия в Париже». Городская прокуратура в качестве основной версии причины взрыва в здании назвала нарушение правил безопасности. Правоохранители работают с пострадавшими и изучают записи камер видеонаблюдения.