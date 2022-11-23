Важное 23 ноября 2022, 09:31 Число пострадавших при взрыве на въезде в Иерусалим выросло до 18 JP: при взрыве на автобусной остановке в Иерусалиме пострадали 18 человек

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Число пострадавших при взрыве на въезде в Иерусалим выросло до 18. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщила газета Jerusalem Post.

Издание отмечает, что два взрыва произошли в Иерусалиме утром в среду, 23 ноября. Первый — возле центрального автовокзала на въезде в Иерусалим, второй — в районе Рамот.

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«Ранения получили по меньшей мере 18 человек. Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии», — сказано в статье.

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Данные о 18 пострадавших подтвердила и заместитель мэра города Флер Хассан-Нахум.

«В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно», — написала она в своем Twitter-аккаунте.

По информации правоохранителей, в результате двух взрывов в Иерусалиме ранения получили 14 человек, При взрыве близ автобусной установки травмы получили 11 человек, в результате второго легко пострадали трое, сообщила полиция Израиля в Twitter.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при взрыве на въезде в Иерусалим.