23 ноября 2022, 09:31
Число пострадавших при взрыве на въезде в Иерусалим выросло до 18
JP: при взрыве на автобусной остановке в Иерусалиме пострадали 18 человек
Число пострадавших при взрыве на въезде в Иерусалим выросло до 18. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщила газета Jerusalem Post.
Издание отмечает, что два взрыва произошли в Иерусалиме утром в среду, 23 ноября. Первый — возле центрального автовокзала на въезде в Иерусалим, второй — в районе Рамот.
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«Ранения получили по меньшей мере 18 человек. Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии», — сказано в статье.
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Данные о 18 пострадавших подтвердила и заместитель мэра города Флер Хассан-Нахум.
«В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно», — написала она в своем Twitter-аккаунте.
По информации правоохранителей, в результате двух взрывов в Иерусалиме ранения получили 14 человек, При взрыве близ автобусной установки травмы получили 11 человек, в результате второго легко пострадали трое, сообщила полиция Израиля в Twitter.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при взрыве на въезде в Иерусалим.
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