Мир 27 августа 2023, 09:51 Число пострадавших при взрывах на АЗС в Румынии достигло 57 Количество пострадавших при взрывах на АЗС в Румынии выросло до 57 Соцсети

Читать 360tv в

Количество пострадавших в результате взрывов на АХС в румынском городе Креведия выросло до 57. Об этом написал в соцсетях генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям в стране. Ранее было известно о 46 пострадавших.

«Пострадали 58 человек, один из них погиб (от сердечного приступа, без ожогов)», — говорится в сообщении.

Тридцать девять пострадавших — пожарные, двое — полицейские, двое — жандармы, остальные — рядовые жители. Госпитализация потребовалась 54 людям, из них 10 интубировали.

Накануне на заправке сжиженного нефтяного газа в Креведии произошли четыре взрыва. Первый раздался около 19:30. Несмотря на старания спасателей, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, и прогремели еще три взрыва. Из опасной зоны пришлось эвакуировать более трех тысяч человек. Экспертам Министерства окружающей среды поручили отслеживать качество воздуха.

Румыния решила попросить у Евросоюза помощи для лечения пострадавших.