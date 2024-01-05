Мир 05 января 2024, 03:16 Число пострадавших при столкновении поездов в метро Нью-Йорка достигло 24 NBC New York: при столкновении поездов метро в Нью-Йорке пострадали 24 человека Unsplash

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Количество пострадавших при столкновении двух поездов в метро Нью-Йорка увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил телеканал NBC New York.

По данным пожарного департамента, авария произошла на одной из станций в районе Манхэттена. Вышедший из строя служебный состав врезался в пассажирский поезд, после чего тот сошел с рельсов, уточнил оператор метро Metropolitan Transportation Authority.

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Пожарные прибыли на место в течение трех минут, они сразу же отключили электричество на путях и начали эвакуацию. В MTA отметили, что поезд, который вышел из строя, ранее подвергся вандализму.

Все пострадавшие получили легкие травмы, им оказали необходимую помощь. Еще 300 человек, которые находились в сошедшем с рельсов поезде, эвакуировали.

Ранее сообщалось, что поезд нью-йоркского метрополитена сошел с рельсов в центре города, пострадали 13 человек.