Мир 07 января 2023, 23:57 Число пострадавших при столкновении поездов в Мехико достигло 57 Власти Мексики сообщили о 57 пострадавших при столкновении поездов в метро Pxhere

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Число получивших травмы при столкновении двух составов в столице Мексики возросло до 57. Авария произошла на 3-й линии метро, сообщил в Twitter глава городского управления общественной безопасности Омар Гарсиа.

В опубликованном властями списке есть один несовершеннолетний. Речь идет о 16-летней девушке. Сейчас врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь в больницах Мехико. Также сообщалось об одном погибшем человеке.

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Гарсиа сообщил, что во время столкновения четырех человек зажало в поезде, их уже извлекли. Глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум ранее сообщала о 16 пострадавших. Спустя время в списке пострадавших уже значились 23 человека.

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Два поезда столкнулись между станциями Ла-Раса и Потреро утром в субботу, 7 января. Движение составов по всей ветке метро остановили. Причины случившегося пока не известны. Прокуратура Мехико организовала расследование. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.