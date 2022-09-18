Число пострадавших при обстреле колонии в Еленовке возросло до пяти | 360°

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Число пострадавших при обстреле колонии в Еленовке возросло до пяти

Минюст ДНР сообщил о пяти пострадавших пленных при обстреле со стороны ВСУ

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При обстреле со стороны ВСУ исправительной колонии в Еленовке пострадали пять военнопленных, сообщили в Министерстве юстиции ДНР. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, 18 сентября, около 10:50, ВСУ ударили по территории Волновахской исправительной колонии, это официальное название ИК в Еленовке.

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«В результате обстрела погиб пленный — украинский военнослужащий, еще пятеро пленных ранены, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди личного состава Волновахской колонии нет», — уточнили в ведомстве.

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Масштаб разрушений устанавливают специалисты. В Минюсте ДНР добавили, что украинские военные продолжают обстреливать этот район.

В конце июля ВСУ обстреляли СИЗО в Еленовке, где находились военнопленные, в том числе боевики запрещенной в России террористической организации «Азов». Власти ДНР тогда сообщили, что украинские военные нанесли удар по объекту, потому что пленные начали давать показания.

ВСУ

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