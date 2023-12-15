Мир 15 декабря 2023, 09:43 Число пострадавших при аварии в пекинском метро выросло до 102 Более 100 человек получили переломы при аварии в метро в Пекине Cfoto/Keystone Press Agency/globallookpress

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В результате аварии в пекинском метро 102 человека получили переломы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, всего на обследование в больницу отправили 515 пассажиров. К 01:00 по московскому времени 423 человека выписали, 25 остались под наблюдением, а госпитализировали еще 67.

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Ранее сообщалось, что пострадавших более 30. Погибших нет.

Вагоны поезда разъединились накануне, 14 декабря, на участке линии «Чанпин» метро между станциями «Сиэрци» и «Шэнмин кэсюэюань». По предварительным данным, случился наезд задних вагонов при экстренном торможении на скользких рельсах в снег. На участке линии, где произошла авария, поезда движутся по склону под углом вниз. Расследование ЧП продолжается, для него создали специальную следственную группу.

Ранее, в октябре, пассажирский поезд сошел с рельсов в районе уезда Суньу примерно в 100 километрах от российско-китайской границы. Движение поездов на участке железной дороги временно останавливали.