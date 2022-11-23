Мир 23 ноября 2022, 09:32 Число пострадавших после землетрясения в Турции выросло до 35 человек Глава Минздрава Коджа: число пострадавших после землетрясения в Турции возросло с 22 до 35 РИА «Новости»

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Количество пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло с 22 до 35 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

«По имеющейся информации, число пострадавших возросло до 35. Тридцать два из них в Дюздже, по одному в Стамбуле, Болу и Зонгулдаке», — написал глава Минздрава.

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По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0. Толчки зафиксированы в 01:08 по всемирному времени. Эпицентр находился в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже, на глубине шести километров. Землетрясение вызвало многочисленные разрушения.

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Толчки ощущались во многих районах на северо-западе и в центральной Турции. Вскоре после землетрясения было зафиксировано около 20 повторных толчков, в том числе магнитудой 4,7.

В конце сентября сейсмологи зафиксировали землетрясение в Турции в северо-восточной провинции Ардахан. Его магнитуда составила 5.0.