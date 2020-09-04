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    04 сентября 2020, 23:34

    После взрыва баллона с хлором в Иране пострадали более 200 человек — СМИ

    Арина Гудилова

    Количество пострадавших на западе Ирана от взрыва баллона с хлором увеличилось до 217 человек. Об этом сообщило агентство Mehr.
    После взрыва баллона с хлором в Иране пострадали более 200 человек — СМИ

    По данным агентства ISNA, инцидент произошел в провинции Илам. Баллоны с хлором перевозились в грузовом автомобиле. В ходе транспортировки один из них взорвался. Причины происшествия устанавливаются.

    Ранее сообщалась о 120 пострадавших. Сейчас на месте работают спасательные службы. Информация о погибших не сообщается.

    В начале июля на иранском комплексе обогащения урана произошел крупный взрыв. Происшествие замедлило развитие ядерной программы Тегерана на несколько месяцев. По словам официального представителя Организации атомной энергии, причиной взрыва стала диверсия.

    Новости SMI.FM