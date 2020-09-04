По данным агентства ISNA, инцидент произошел в провинции Илам. Баллоны с хлором перевозились в грузовом автомобиле. В ходе транспортировки один из них взорвался. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалась о 120 пострадавших. Сейчас на месте работают спасательные службы. Информация о погибших не сообщается.

В начале июля на иранском комплексе обогащения урана произошел крупный взрыв. Происшествие замедлило развитие ядерной программы Тегерана на несколько месяцев. По словам официального представителя Организации атомной энергии, причиной взрыва стала диверсия.