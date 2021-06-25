Число пострадавших из-за торнадо в Чехии выросло до 300 человек

Около 300 человек пострадали в районе городов Бржецлав и Годонин на юго-востоке Чехии из-за торнадо. Погибли три человека, 32 тысячи семей остались без электричества. Об этом сообщило Чешское телевидение со ссылкой на местные власти и врачей.

«Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 63 раненых. Трех из них нам, к сожалению, спасти не удалось», — рассказала представитель службы скорой медицинской помощи Чехии Михаэла Ботхова.

По данным телеканала, в больнице города Годонин, рядом с которым бушевал торнадо, оказали помощь 200 пострадавшим. Среди них есть дети и подростки.

Чешский премьер Андрей Бабиш назвал произошедшее огромной трагедией. Сейчас политик находится на саммите Европейского союза в Брюсселе. Он сообщил на своей странице в Twitter, что не смог сразу после новости о разгуле стихии вернуться на родину из-за нелетной погоды. Он приедет в Южноморавский край, который пострадал от удара торнадо, сразу после окончания саммита. Глава чешского правительства отметил, что природный катаклизм нанес региону крупный материальный ущерб.