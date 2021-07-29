Число пострадавших из-за пожаров в Турции превысило 180 человек

Более 180 человек пострадали из-за лесных пожаров на юге Турции. Один из отелей в Бодруме эвакуируют из-за угрозы для туристов, рассказал министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. Об этом сообщил Haber7.

В тушении лесных пожаров в Турции участвуют три самолета, 38 вертолетов, 472 оросителя и около четырех тысяч человек личного состава. По последним данным, в семи провинциях из-за пожаров пострадали 183 человека. Три человека погибли в Анталье.

Пакдемирли подчеркнул, что сейчас их больше заботит тушение пожаров, а не их причина. Расследованием занимаются судебные органы.

Огонь уже разрушил 77 зданий в городе Манавгат.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что по поручению президента все подразделения проведут тщательное расследование о причинах пожаров.

Представитель посольства РФ в Турции сообщил Life, что информации о централизованной эвакуации туристов из отелей в связи с пожарами пока не поступало. Жалоб от россиян, отдыхающих в Турции, пока тоже не было.