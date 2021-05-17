Число пострадавших при обрушении трибун в Израиле превысило 200 человек. Видео

Более 200 человек пострадали во время обрушения трибуны синагоги в израильском городе Гиват-Зеев. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщило радио Kan.

По информации радиостанции, после обрушения в больницы попали 219 человек. В тяжелом состоянии находятся 15 пациентов. Остальных пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести или же легкими.

Медики получили сведения о ситуации в синагоге вечером 16 мая. Позже в Сети появилось видео с моментом обрушения. На кадрах видно, что трибуна полностью забита людьми. В какой-то момент верхние ряды резко уходят вниз, а часть людей начинает падать на тех, что стоят спереди.

Изначально сообщалось, что пострадали 60 человек. Затем национальная медицинская служба Израиля заявила, что количество получивших травмы людей увеличилось до 132. В результате обрушения конструкций погибли два человека.