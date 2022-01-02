Число попавших в больницу с коронавирусом в Нью-Йорке выросло в два раза за 10 дней

Эпидемиологическая обстановка на территории США остается сложной. Одним из центров распространения нового штамма «омикрон» стал Нью-Йорк. По последним данным, в штате только за последние десять дней заболеваемость COVID-19 выросла в два раза. Такую информацию распространили в офисе губернатора штата.

В пресс-службе градоначальника сообщили, что по данным на 1 января текущего года в больницах штата находятся 8 451 человек. Только за последние сутки число госпитализированных возросло на 532 человека. Буквально десять дней назад эти показатели были значительно меньше: в стационарах с коронавирусом были 4 452 жителя Нью-Йорка, сообщил ТАСС.

Количество жертв тоже продолжает расти. За последние сутки в Нью-Йорке от недугов, которые связаны с коронавирусом, скончались 88 человек. Суточный прирост заболеваемости в штате составил 85 476 американцев.

Ранее в США спрогнозировали вспышку заболеваемости коронавирусом на январь или начало февраля. По мнению медиков, это будет связано с активным распространением нового варианта вируса, который в последнее время стал доминировать в Америке.