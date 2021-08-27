Число погибших во время взрыва в воинской части Казахстана увеличилось до 9

Число погибших во время взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до девяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

«В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибли девять человек, в том числе сотрудники МЧС Казахстана, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры», — процитировал ТАСС заявление ведомства.

Сейчас личности погибших устанавливаются. Ранее Министерство обороны страны сообщило, что в результате ЧП погибли пятеро военнослужащих.

Власти Казахстана в пятницу утром решили эвакуировать более 80 детей из района, расположенного рядом с воинской частью, где прогремели взрывы. Предварительно, несовершеннолетние не пострадали при пожаре. Как стало известно, на складе хранилось более 500 тонн тротила. Воинская часть расположена в 30 километрах от города Тараз. Пока рассматриваются разные версии случившегося — от поджога до самовозгорания и химической реакции.