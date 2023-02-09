Мир 09 февраля 2023, 14:41 Число погибших в Турции из-за землетрясений достигло 14 тысяч Эрдоган: число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 14 014 РИА «Новости»

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Официально подтвержденное количество жертв землетрясений в Турции возросло до 14 014 человек. Такие данные огласил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова процитировало местное информагентство Anadolu.

«Число жертв землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 14 014», — сообщил он.

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Также Эрдоган сообщил, что к середине четверга, 9 февраля, пострадавшими числятся 63 764 человек. Глава Турции пообещал, что все граждане страны, оставшиеся без жилья из-за землетрясений, будут обеспечены новым местом проживания.

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Эрдоган заявил, что он планирует полностью восстановить пострадавшие во время бедствия провинции всего за один год. Также он отметил, что случившаяся на этой неделе серия землетрясений стала самой сильной за все время начиная с 1939 года.

Самый сильный толчок произошел утром в понедельник, 6 февраля. Его магнитуда оценена в 7,8 балла. После него произошло более 300 афтершоков. В основном толчки ощущались на юго-востоке Турции.