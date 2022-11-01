Число погибших в сеульской давке увеличилось до 155 человек | 360°

Мир 01 ноября 2022, 06:27 Число погибших в сеульской давке увеличилось до 155 человек МВД Южной Кореи объявило о 155 погибших в давке в районе Итхэвон Википедия

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Полиция уточнила число пострадавших в давке в Сеуле. Погибли 155 человек, травмы получили 152 человека. Об этом сообщило Министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи.

Власти обновили данные. По состоянию на полночь 1 ноября погибли 155 человек, хотя ранее сообщали о 154. Пострадали 152 участника праздника, но 111 после получения медицинской помощи разошлись по домам. В больницах остался 41 человек.

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Большинство жертв давки — женщины, 100 человек. Среди погибших 103 людям от 20 до 30 лет. На категорию от 10 до 20 лет пришлись 12 человек, от 30 до 40 лет — 31 человек, от 40 до 50 лет — восемь человек, старше 50 — один.

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Среди них были иностранцы, в том числе четыре россиянки. Факт их гибели подтвердил МИД России. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур, министр внутренних дел и безопасности Ли Сан Мин выразил соболезнования.

Массовая давка произошла 29 октября в районе Сеула Итхэвон. Он известен ночными клубами, и в день трагедии там проходило праздничное мероприятие.