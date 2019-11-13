Число погибших в секторе Газа в результате авиаударов Израиля достигло десяти

Министерством обороны Израиля было введено «особое положение» на 48 часов в радиусе 80 километров от сектора Газа. Режим может отменить только правительство или министерство обороны.

Дотянуться из сектора Газа. «Обезглавленная» группировка ударила по Израилю Подробнее

Крупнейшее за текущий год палестино-израильское обострение отношений произошло после устранения израильскиой авиацией командира группировки «Исламский джихад» в Газе Бахи Абу аль-Ата. на которого возлагалась ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.

Израиль в ответ был атакован почти 200 ракетами из Газы во вторник утром. Системы предупреждения о ракетных обстрелах активированы в центральном и южном Израиле, включая столицу, Модиин, Холон, Ашкелон и Ришон ле-Цион.