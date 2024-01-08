Мир 08 января 2024, 15:41 Число погибших в секторе Газа превысило 23 тысячи Минздрав Газы: из-за израильских ударов погибли 23 084 человека, 58 926 ранены Yasser Qudih/XinHua/globallookpress

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Число погибших после израильских ударов в секторе Газа превысило 23 тысячи. Об этом сообщили в Telegram-канале отделения палестинского Минздрава в секторе Газа.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 23 084 человек, еще 58 926 получили ранения», — указали в министрестве.

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Ранее военные Израиля по ошибке убили трех заложников в секторе Газа. Они приняли пленников за угрозу и открыли огонь в их сторону. Израильский генерал признал ответственность за гибель людей.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары, а после объявил о переходе страны в «состояние войны».

Главным итогом войны в секторе Газа стала самая массовая гибель палестинцев в современной истории. Эскалация израильско-палестинского конфликта оказалась очередным этапом 100-летнего противостояния.