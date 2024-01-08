08 января 2024, 15:41
Число погибших в секторе Газа превысило 23 тысячи
Минздрав Газы: из-за израильских ударов погибли 23 084 человека, 58 926 ранены
Число погибших после израильских ударов в секторе Газа превысило 23 тысячи. Об этом сообщили в Telegram-канале отделения палестинского Минздрава в секторе Газа.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 23 084 человек, еще 58 926 получили ранения», — указали в министрестве.
Реклама
Ранее военные Израиля по ошибке убили трех заложников в секторе Газа. Они приняли пленников за угрозу и открыли огонь в их сторону. Израильский генерал признал ответственность за гибель людей.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары, а после объявил о переходе страны в «состояние войны».
Главным итогом войны в секторе Газа стала самая массовая гибель палестинцев в современной истории. Эскалация израильско-палестинского конфликта оказалась очередным этапом 100-летнего противостояния.
Израиль
Ракеты
Газ
Войны
Конфликт Израиля и Палестины
Реклама
Реклама