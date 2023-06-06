Мир 06 июня 2023, 03:36 Число погибших в рядах ВСУ раскрыли в США Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: ВСУ потеряли на передовой 350 тысяч человек Официальное интернет-представительство президента Украины

Читать 360tv в

Потери украинских военных на передовой составили примерно 350 тысяч человек. Такими данными поделился кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News.

«По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев. И нам об этом не говорят», — сказал он.

Реклама

По словам Кеннеди, США и Украина скрывают настоящее число жертв. Он напомнил о том, как американские власти врали о пандемии COVID-19 и о войне в Ираке. Политик считает, что от американцев скрыли информацию не только о количестве жертв, но и об истинных причинах украинского конфликта.

«Неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении 10 лет, и они продолжают избегать любых разговоров о мире и всех попыток урегулировать его», — резюмировал кандидат в президенты США.

По данным Минобороны РФ, ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. В ходе боя ликвидировали свыше 1,5 тысяч украинских военных. Также российские военные уничтожили почти 30 танков.