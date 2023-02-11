Мир 11 февраля 2023, 19:15 Число погибших в результате землетрясения в Турции приблизилось к 22 тысячам Эрдоган: число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 21 848 человек РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что в результате землетрясения в стране погибли 21 848 человек. Обновленные данные по жертвам привел ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

«Число погибших составило 21 848 человек. Пострадали 80 104 жителя», — сказал Эрдоган во время выступления в провинции Шанлыурфа.

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Ранее турецкий лидер сообщил о 21 043 погибших. Спасатели Турции и других стран каждый день продолжают разбирать завалы. Спустя 128 часов они достали из-под разрушенного здания в Хатае живым двухмесячного младенца. Ребенка тут же госпитализировали.

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По словам генерального директора отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхана Татара, произошедшее в республике землетрясение стало по своей силе аналогичным взрыву 500 атомных бомб. По его словам, хватило 65 секунд, чтобы привести к таким большим разрушениям.

Российские спасатели также помогают местным экстренным службам разбирать завалы. Всего российские сотрудники МЧС извлекли из-под обломков домов 44 человека. Только пять из них подавали признаки жизни.