11 февраля 2023, 19:15
Число погибших в результате землетрясения в Турции приблизилось к 22 тысячам
Эрдоган: число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 21 848 человек
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что в результате землетрясения в стране погибли 21 848 человек. Обновленные данные по жертвам привел ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.
«Число погибших составило 21 848 человек. Пострадали 80 104 жителя», — сказал Эрдоган во время выступления в провинции Шанлыурфа.
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Ранее турецкий лидер сообщил о 21 043 погибших. Спасатели Турции и других стран каждый день продолжают разбирать завалы. Спустя 128 часов они достали из-под разрушенного здания в Хатае живым двухмесячного младенца. Ребенка тут же госпитализировали.
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По словам генерального директора отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхана Татара, произошедшее в республике землетрясение стало по своей силе аналогичным взрыву 500 атомных бомб. По его словам, хватило 65 секунд, чтобы привести к таким большим разрушениям.
Российские спасатели также помогают местным экстренным службам разбирать завалы. Всего российские сотрудники МЧС извлекли из-под обломков домов 44 человека. Только пять из них подавали признаки жизни.
Турция
Землетрясения
Землетрясение на юге Турции
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