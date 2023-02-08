Мир 08 февраля 2023, 18:52 Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 9057 Президент Турции Эрдоган: в результате землетрясения в стране погибли 9057 человек РИА «Новости»

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Сведения о жертвах и пострадавших в результате землетрясения в Турции продолжают обновляться — число погибших уже перевалило через девять тысяч. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с обращением в провинции Хатай, сообщил о 9057 жертвах, написало РИА «Новости».

Раненых, по последним данным, 52 979.

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Ранее сообщалось, что погибли около 8,5 тысячи человек.

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Мощное землетрясение магнитудой 7,7 случилось ранним утром 6 февраля. Подземные толчки произошли не только в Турции, где находился эпицентр, но и в соседних странах. Обрушилось более 6,4 тысячи зданий, и спасатели до сих пор разбирают завалы. Некоторых, к счастью, находят еще живыми. К примеру, сегодня, на третьи сутки, из-под завалов в Кахраманмараше достали 13-летнего мальчика с волнистым попугаем в руках. И он, и птица выжили. Прежде чем подростка передали медикам, он отдал попугая своей тете.

Землетрясения в Турции, уже в гораздо менее мощные, продолжаются.