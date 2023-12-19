19 декабря 2023, 04:36
Число погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 111
В результате землетрясения на северо-западе Китая погибли 111 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
Сильное землетрясение произошло вечером в понедельник, 18 декабря, в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. В районе зафиксировали несколько мощных подземных толчков магнитудой до 6,2. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
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В результате толчков получили повреждения дома и инфраструктура, оказавшиеся в эпицентре землетрясения. Спасатели ликвидируют последствия стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли 86 человек, еще 96 получили ранения.
Землетрясения
Китай
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