Число погибших в результате землетрясения в Гаити увеличилось до 2 189

Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 2189. Ранения получили свыше 12 тысяч человек, сообщил ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

В департаменте Юг, по данным ведомства, погибли 1 832 человека, в департаменте Гранд-Анс — 218 погибших, еще 137 летальных случая было зафиксировано в департаменте Нипп и два человека скончались в департаменте Северо-Запад. Зарегистрировано 12 268 раненых.

В регионе полностью или частично разрушены более 100 тысяч зданий, спасатели на сегодняшний день продолжают искать людей под завалами.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Гаити в минувшую субботу. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке, где проживают 125 тысяч человек. Власти страны на месяц ввели режим чрезвычайного положения.