Мир 21 февраля 2023, 07:50 Число погибших в результате двух вчерашних землетрясений в Турции выросло до шести — СМИ Hurriyet: шесть человек погибли в результате двух новых землетрясений в Турции РИА «Новости»

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Количество погибших в результате двух новых землетрясений в Турции увеличилось до шести. Об этом сообщила газета Hurriyet.

Ранее было известно о трех жертвах.

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Два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 соответственно произошли в провинции Хатай вечером 20 февраля. Эпицентр находился на двухкилометровой глубине. Перед подземными толчками в небе заметили необъяснимую голубую вспышку. Последовало более 30 афтершоков, в том числе в Сирии. На данный момент в Турции известно о 294 пострадавших, из которых 18 находятся в тяжелом состоянии. Аварийные работы на месте обрушений продолжаются.

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Жителей Хатая предупредили о риске повышения уровня воды в море. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции посоветовало им не подходить близко к береговой линии.

В нескольких городах Сирии обрушились здания. Есть пострадавшие.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля и унесло жизни более 41 тысячи человек.