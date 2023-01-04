Мир 04 января 2023, 01:06 Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось до 89 человек Минобороны России: число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человек РИА «Новости»

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Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось до 89 человек. Об этом сообщило Минобороны России.

Как сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков, командование и офицеры воинской части, младшие командиры и военнослужащие других подразделений сразу после происшествия приняли все доступные меры по спасению пострадавших.

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Раненым оказывали первую медицинскую помощь, их эвакуировали в медицинские учреждения.

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«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89», — сообщили в ведомстве. Среди погибших, как отмечается, был заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Основной причиной произошедшего, как заявили в Минобороны России, стало массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету, добавило Ura.ru. Это позволило противнику «запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара».

Сейчас, по словам Севрюкова, «принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем». Как подчеркнул генерал, по итогам расследования виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

Всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, пообещали в ведомстве.

Украинские военные ударили по месту размещения российских войск 1 января ровно в 00:01. Подразделение находилось в здании местного технического училища, оно оказалось полностью разрушенным.