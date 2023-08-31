31 августа 2023, 12:06
Число погибших в ЮАР при пожаре превысило 70 человек
Власти Йоханнесбурга: число жертв пожара в многоэтажном доме возросло до 73
Жертвами пожара в многоэтажном доме Йоханнесбурга в ЮАР стали уже 73 человека, еще 52 пострадали. Об этом заявил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.
«По последним данным, погибли 73 человека, 52 ранены», — написал он.
Реклама
Ранее было известно о 47 погибших. По словам Мулаудзи, поисково-спасательные работы продолжаются.
Телеканал SABC сообщил, что пожар произошел в пятиэтажном здании. Предположительно, люди там жили незаконно. Дом находится в центральном деловом районе города.
ЧП произошло ночью 31 августа около 01:30 по местному времени (02:30 по московскому). Спасатели экстренно выехали на место и эвакуировали жильцов. Часть людей получили медицинскую помощь прямо там, других госпитализировали. Причины пожара выясняются.
Африка
Пожары
Реклама
Реклама