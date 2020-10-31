Число погибших после землетрясения в Измире возросло до 35

Число погибших при землетрясении в турецкой провинции Измир снова увеличилось — теперь до 35. Об этом сообщили в Минздраве страны.

На лечении в больницах находится 243 человека, в реанимации — восемь, трое из них — в тяжелом состоянии.

До этого говорилось о 28 жертвах и 885 раненых.

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали накануне на западе Турции. Позже сообщалось о десятках повторных подземных толчков. Магнитуда 37 афтершоков превысила четыре балла, писало РИА ФАН. Эпицентр землетрясения зафиксировали на глубине 16,54 километра. Мощные толчки начались в Эгейском море и ощущались в Афинах и Стамбуле. Греческие сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,9.

Землетрясение вызвало небольшое цунами, обрушены здания, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Самолеты доставили в регион гуманитарную помощь, палатки и кровати для тех, кто остался без жилья. На месте работают волонтеры турецкого отделения Красного Полумесяца.