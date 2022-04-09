Число погибших в Донецке выросло до 73 человек за последние 52 дня

Количество погибших мирных жителей в Донецке достигло 73 человек за последние 52 дня. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным «Интерфакса», зафиксировано 1756 случаев обстрела, 1566 — с применением тяжелой военной техники.

«За 52 дня эскалации погибли 73 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 1 254 мирных жителей (927 — с ранее освобожденной территории), в том числе 74 ребенка», — говорится в сообщении СЦКК.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина планирует массированные обстрелы Донбасса, чтобы обвинить в них российских военных.

Он призвал местных жителей соблюдать осторожность и во время обстрелов не выходить из убежищ.