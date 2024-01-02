02 января 2024, 18:00
Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 55
Asahi: при землетрясениях в Японии погибли 55 человек
Общее число жертв в результате землетрясений в Японии достигло 55 человек. Об этом сообщило издание Asahi со ссылкой на оперативные службы.
Также в списке пострадавших числятся свыше 100 человек. Большинство из них — жители префектуры Исикава, которая оказалась в самом эпицентре подземных толчков. В этом регионе катаклизм уничтожил более 200 жилых домов.
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По данным министерства экономики, торговли и промышленности, без доступа к электричеству остались порядка 33 тысяч домов в префектурах Исикава и Ниигата. Оперативные службы приостановили работу автозаправочных станций.
Землетрясения в Японии начались в первый день нового года. Власти страны помогли эвакуироваться более 60 тысячам человек, но многие все еще ждут прибытия спасателей.
Ранее в Сети появилось видео разрушительного землетрясения и цунами на острове Хонсю.
Землетрясения
Япония
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